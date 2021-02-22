50-річна мати трьох дітей помітила незвичайний острів, коли розглядала карту світу.

У сервісі Google Earth виявили острів, який за формою нагадує пеніс.

Про це повідомляє The Sun.

Невелику ділянку, яка розташована в Тихому океані, біля узбережжя Нової Каледонії (координати -20.624845803541483, 166.3039685612529) знайшла американка Джолін Вултаджо.

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Протяжність його берегової лінії становить понад 500 метрів. 50-річна мати трьох дітей побачила його, коли розглядала карту світу.

"Там красива блакитна вода, і мені б хотілося, щоб цей район був ближче до мене. Я б із задоволенням туди поїхала і посиділа б на такому пенісі», - пожартувала Вултаджо.

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Автор: УНІАН