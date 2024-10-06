Батьки можуть допомогти своїм дітям стати впевненими, стійкими, позитивно налаштованими у вирішенні проблем.

Батьки повинні допомогти своїй дитині стати ментально сильнішою, хоча цей момент легко випустити через усе інше, що потребує батьківської уваги.

Про це у своєму матеріалі для видання CNBC пише Скотт Маутц - популярний спікер, тренер та інструктор LinkedIn Learning. Він зазначив, що батьки можуть допомогти своїм дітям стати впевненими, стійкими, позитивно налаштованими у вирішенні проблем. Для початку потрібно розвивати їхню розумову силу цими шістьма способами.

1. Діти люблять запитувати "Чому?". Керуйте цією цікавістю

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Візьміть цей допитливий дух і використовуйте його з користю. Навчіть дітей бути хорошими розв'язувачами проблем, використовуючи аналітичний підхід "П'ять чому", уперше запропонований японським винахідником і промисловцем Сакічі Тойодою.

Розвивайте інстинкт дітей продовжувати запитувати "Чому?", поки вони самі не знайдуть корінь проблеми. Часто першопричина проявляється приблизно після п'ятого повторення запитання.

Наприклад, скажіть, що цього тижня вони не отримають кишенькові гроші, що для них проблема. Допоможіть їм стати аналітичними таким чином, можливо, навіть перетворивши це на гру:

Чому ти не отримуєш кишенькові гроші? Тому що ти не помив посуд, як обіцяв.

Чому ти не помив посуд? Тому що замість цього грав у відеоігри.

Чому ти грав у відеоігри, коли знав, що не повинен? Тому що ти не прибрав їх. Вони були перед телевізором, готові до гри.

Чому ти не прибрав їх, коли я сказав тобі? Тому що ти не слухав.

Чому ти не слухав? Тому що це погана звичка, з якою тобі потрібно працювати.

Суть у тому, що розв'язання проблем починається зі з'ясування того, чому виникла проблема, щоб ви могли усунути першопричину. Допоможіть своїй дитині виробити цю звичку, коли вона аналізує будь-яку проблему, і ви допоможете їй стати розумово сильнішою.

2. Допоможіть їй зосередитися на справжності, а не на схваленні

Діти шукають схвалення своїх батьків. Це природно. Але пошук схвалення стає нездоровим, коли він перетворюється на постійний пошук зовнішнього підтвердження. Ви можете почати відходити від свого справжнього "я".

Допоможіть дітям порівнювати свої результати з власними очікуваннями, а не шукати схвалення від інших людей.

Замість того, щоб визначати, чи відповідають вони чиїмось стандартам, заохочуйте їх думати: "Чи досяг я того, що мав намір зробити?" і "Чи стаю я кращою версією себе?"

3. Допоможіть їм помістити соціальні мережі в контекст

Розумно встановлювати обмеження на те, скільки часу діти проводять у соцмережах, і скільки часу ви теж проводите там. Це не спрощує завдання.

Коли ви розмовляєте з дітьми про соцмережі, з якими вони стикаються, нагадуйте їм не порівнювати свої провали з найкращими моментами інших людей. Допоможіть їм зрозуміти, що інфлюенсери часто публікують ретельно підібрані враження, які не відображають реальне життя, і що вони не повинні дотримуватися неможливих стандартів, з якими стикаються.

Заохочуйте їх розглядати соцмережі як розвагу, а не як мірило. Це може допомогти запобігти або, принаймні, пом'якшити почуття неадекватності, яке в іншому разі може виникнути.

4. Допоможіть їм зосередитися на процесі, а не на результаті

Коли діти занадто зосереджені на результаті своїх зусиль, це може призвести до перфекціонізму. Натомість навчіть їх закохуватися в процес.

Особливо, коли вони стикаються з невдачами у своїх зусиллях, запитайте їх:

"Ви вчитеся на цьому шляху?"

"Вам весело?"

"Ви ростете і вдосконалюєтеся?"

Це справжня перемога, і, ставлячи ці запитання, ви допомагаєте їм зосередитися на позитивних моментах шляху.

Я в жодному разі не кажу, що вони не повинні прагнути до відмінного результату. Але надмірне завзяття щодо результатів може підірвати розумову силу дітей, тому що на результат може вплинути безліч чинників, крім зусиль.

5. Не дозволяйте їм застрягти в "це несправедливо"

Важливо допомогти дітям не впасти в менталітет жертви, через який вони можуть відчувати й поводитися так, ніби вони безсилі. Ось одне з ключових запитань, яке слід поставити їм у такі часи: "Ви просто хочете, щоб усе змінилося, чи ви хочете змінити це все?"

Перший варіант пасивний і може спричинити тривалі періоди занепаду у відчутті того, що "це несправедливо". Другий варіант проактивний і допомагає перетворити дітей на лідерів змін. Це може зміцнити їхню розумову силу.

6. Допоможіть їм зосередитися на тому, що вони можуть контролювати

Великим джерелом занепокоєння для дітей може стати занепокоєння про речі, які вони не можуть змінити.

Ви можете проводити з ними "контрольні перевірки". Попросіть їх записати все, що їх турбує. Потім попросіть їх обвести тільки те, що вони можуть контролювати, і обговоріть із ними, як вони могли б щось зробити з цими речами.

Ментальна сила багато в чому пов'язана з направленням енергії туди, де вона найкраще підходить. Ця вправа допомагає звузити всесвіт занепокоєння дитини та спрямувати енергію на дії, які поліпшать її обставини, що може ще більше полегшити її занепокоєння.

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