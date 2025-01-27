За словами експертки, для цього вам знадобляться звичайні вішаки.

Взимку сушіння одягу може забирати багато часу, особливо у тих, хто не має сушарки. Однак є лайфхак, який допоможе зекономити час для інших справ, пише Mirror.

Користувачка TikTok Ребекка Меймі показала свій геніальний метод сушіння дитячого одягу, який не потребує зайвих рухів.

"Пральний хак... Вибачте, якщо я повільно використовую цей хак, але я люблю його! Білизна, висушена на вішалках, означає, що її не потрібно розгортати та вішати, це також чудово підходить для того, аби позбутися складок! Дякую тому, хто показав мені цей лайфхак", - зазначила вона.

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За її словами, спочатку потрібно повішити одяг на вішаки, а потім розвішати його надворі на сушарці. Таким чином на сонці та завдяки вітру одяг висихає набагато швидше.

Інші поради щодо ведення домашніх справ

Раніше експерти розповіли про засіб, який знищить бур'яни за 48 годин. За їхніми словами, для боротьби з небажаною рослинністю у дворі допоможе звичайна сіль.

Також стало відомо, як часто потрібно прати наволочки. Експерти кажуть, що важливо часто прати наволочку, адже на ній постійно накопичується піт, жир від волосся та шкіри, лупа, бруд з тіла та навіть слина.

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