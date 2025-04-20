Гібридизація є небажаним явищем, оскільки загрожує генетичній чистоті рідкісного виду.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику коні Пржевальського живуть вже чверть століття, але лише цього року науковці побачили окремих особин-гібридів.

Про це розповів науковець Чорнобильського заповідника Сергій Жила. " У цьому році почали реєструватись окремі особини гібридного походження в холостяцькій групі коня Пржевальського поблизу с. Запілля. Коні добре вирізняються від інших меншими розмірами зубів і щелеп. Гібриди не мають білого носового "дзеркальця"", - поділився деталями науковець.

Він додав, що гібриди вже почали розмножуватися.

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"Один жеребчик створив пару, яка вже має минулорічне лоша. Кобилиця і в цьому році вагітна і скоро з'явиться ще один гібридний нащадок", - зазначив Жила.

Фахівець розповів, що появі нечистокровних коней Пржевальського передувала любовна історія домашньої кобили й дикого жеребця. Домашня кобила втекла від господарів, і створила пару зі своїм обранцем на околицях пустого села Стечанка. "Від того шлюбу і пішли гібридні особини", - поділився Жила.

Він розповів, що гібридні пржевальці мають привабливий вигляд і схожі на аборигенних поліських коней. Однак, за словами науковця, гібридизація є небажаним явищем, оскільки загрожує генетичній чистоті рідкісного виду і така проблема актуальна не лише для Чорнобильського заповідника.

Коні Пржевальського

Кінь Пржевальського - це єдиний вид диких коней, що зберігся до наших днів. Але його можна побачити лише в зоопарках та заповідниках.

Коні Пржевальського не піддаються одомашненню. На них полювали заради м'яса, що зрештою, і призвело до їх повного винищення в дикій природі.

У Чорнобильському заповіднику заселення цього дикого коня відбувалось поступово, починаючи з 1998 року.

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