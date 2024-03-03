Програмний асистент на базі штучного інтелекту має пришвидшити та здешевити процес гуманітарного розмінування.

Штучний інтелект (ШІ) допомагатиме в розмінуванні українських територій. Відповідну угоду Міністерство економіки підписало з технологічною компанією Palantir, повідомляє міністерська прес-служба.

Зазначається, що компанія Palantir спеціалізується на аналітиці великих даних. За підтримки її фахівців та технологій Україна сподівається оцифрувати і автоматизувати операції гуманітарного розмінування. Також передбачається використовувати "асистента на базі платформи штучного інтелекту" від компанії Palantir для прийняття рішень у протимінній діяльності.

"Наприклад, [асистент на базі ШІ] зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат", – пояснили в міністерстві.

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