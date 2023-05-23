З початку повномаштабної війни РФ проти України, об'єм роботи із розмінування і попередження ризиків зріс у геометричній прогресії.

В Україні необхідно обстежити понад 170 тис кв км територій на предмет замінування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав старший офіцер відділу підтримки адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України, підполковник Михайло Конопельнюк.

"Через російську агресію територія України зазнала найбільшого забруднення вибухонебезпечними предметами серед країн світу. Наразі обстеження потребує площа понад 174 тис км. кв., з яких 14 тис - це морські акваторії. Це близько третини нашої держави", - сказав Конопельнюк.

Відео дня

Він зазначив, що відновлення деокупованих територій, відбудова житла, транспортної і критичної інфраструктури можливі лише за умови проведення гуманітарного розмінування. Сапери щодня знешкоджують десятки і сотні вибухонебезпечних предметів.

"У першу чергу розміновуються об'єкти критичної інфраструктури - це залізничні колії, мости, автодороги, лінії електропередачі та інше. Друге - це землі сільськогосподарського призначення. Третє - промислові та аграрні підприємства, домогосподарства та інші об'єкти", - додав підполковник.

Як зазначив Конопельнюк, з початку повномаштабної війни РФ проти України, об'єм роботи із розмінування і попередження ризиків зріс у геометричній прогресії.

Він зазначив, що наразі більше 30 груп Державної спеціальної служби транспорту задіяні з метою розмінування деокупованих територій у Харківській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській і Київській областях. Серед них є три групи підводного розмінування.

"Наразі нашими фахівцями з розмінування виявлено та знешкоджено більше 35 тисяч вибухонебезпечних предметів, обстежено більше 7 тис гектарів місцевості та 16 гектарів акваторій. Проведено обстеження більше 2 тисяч залізничних доріг та 500 км автомобільних доріг", - розповів він.

Водночас, за рішенням міністра оборони, збільшується чисельність фахівців до майже 3 тисяч саперів.

Крім того, підполковник зазначив, що в Україні усе більше жінок хоче опанувати професію сапера. Наразі вже 6 жінок проходять службу саперів і ще одна жінка проходить курс навчання.

Замінованість України - деталі

Російські окупанти раніше мінували берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС. Тепер вони взялися за інші ділянки біля Енергодара.

Російські загарбники усвідомлюють, що Збройні сили України звільнять окупований Крим. Перед тим як залишати українську територію, ворог обовʼязково нашпигує її мінами, як робив до цього на Харківщині та Херсонщині.