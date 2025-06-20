Птахів закільцювали, щоб вивчати їхні пересування.

У Опачицькому природоохоронному науково-дослідному відділенні, яке є частиною Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, виявили гнізда чорних лелек.

Як пояснюється на Facebook-сторінці заповідника, в нашій країні цей вид є одним із найзагадковіших та найменш вивчених. Через потайний спосіб життя ці птахи майже не потрапляють на очі людям, тому їхню чисельність і ареал довгий час можна було оцінити лише приблизно:

"У попередні роки на території Чорнобильського заповідника гніздилось від 25 до 27 пар чорного лелеки. Проте сьогодні, через військові дії, доступ до значної частини територій обмежений, а тому встановити актуальну чисельність цього виду наразі неможливо".

Вчора науковці Заповідника рахом з учасником проєкту "Ciconia-Ukraina" Олександром Панчуком перевірили гнізда з шістьма пташенятами. Малечу закільцювали, а також провели необхідні біометричні заміри.

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Зазначається, що кільцювання - це безпечний і важливий метод вивчення міграцій, тривалості життя та зимівлі птахів. Кільця з легких матеріалів не заважають птахам, а процедура проводиться швидко й обережно. Сучасні кольорові кільця з унікальними символами дозволяють ідентифікувати птахів без відлову, що полегшує дослідження у природі:

"Якщо вам пощастить побачити птаха з кільцем - сфотографуйте його та передайте інформацію орнітологам. Кожна така зустріч - це цінний внесок у збереження й вивчення одного з найзагадковіших птахів української фауни".

Інші новини про птахів

Раніше фахівці Чорнобильського заповідника розповіли маловідомі факти про зозулю, яку доволі часто люди "засуджують" за те, що вона підкладає свої яйця в чужі гнізда.

Ще сліпе, без пір'я й слуху, пташеня позбувається всіх інших яєць або малят господарів. Відтоді вся турбота прийомних батьків зосереджується тільки на ньому.

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