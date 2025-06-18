У Чорнобильському заповіднику живе 'паразитка': фахівці розкрили цікаві факти (фото)

Вони кажуть, що люди дарма засуджують її.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику можна зустріти зозулю звичайну, яка є гніздовим паразитом, оскільки підкладає свої яйця в гнізда інших видів.

На сторінці заповідника в соціальній мережі Facebook розповідають, що у заплавних місцевостях "жертвами" цього птаха зазвичай стають очеретянки, а в лісах - кропив’янки, звичайні горихвістки, малинівки та інші комахоїдні птахи:

"У гніздо іншого птаха самка відкладає лише одне яйце. Через 12 днів з нього вилуплюється пташеня. Його поведінка вражає: ще сліпе, глухе й зовсім голе, зозуленя викидає з гнізда всі інші яйця або пташенят господарів. Уся турбота прийомних батьків тепер дістається лише йому".

Пташеня проводить у новому гнізді від 21 до 23 днів, іноді настільки виростаючи, що майже не вміщається всередині. Після вильоту "прийомні батьки" продовжують підгодовувати його ще приблизно три тижні.

Відео дня

"Часто зозуля несправедливо засуджується людьми через таку нахабну поведінку. Проте з погляду природи - це один із механізмів підтримання біологічного різноманіття. Зозуленя замінює собою кількох пташенят іншого виду, як правило, з численним потомством, і таким чином зберігається баланс видів у природі", - пояснюють в заповіднику.

Також фахівці звертають увашу на те, що кування "ку-ку" зазвичай видають самці, тоді як від самок можна почути гучну трель на кшталт "клі-клі-клі" або глухий, приглушений крик, схожий на сміх.

Вас також можуть зацікавити новини: