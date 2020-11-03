Влада визнала, що подібного інциденту такого масштабу раніше в країні не було.

На Шрі-Ланці військові та волонтери врятували 120 чорних дельфінів, які викинулися на берег. Двох тварин врятувати не вдалося.

Читайте такожВ Азовському морі прикордонники врятували дельфіна, який заплутався у тенетах (відео)Про це повідомляє The Guardian.

Сталося це в місті Пандурі на узбережжі Лаккадівського моря.

«Ми використовували наше невелике патрульне судно, щоб одного за іншим витягувати дельфінів назад на глибину. На жаль, два кити загинули від травм, отриманих при викиді на берег», - розповіла офіційний представник військово-морських сил країни Індіка де Сілва.

Влада визнала, що подібного інциденту такого масштабу раніше в країні не було.

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Автор: Катерина Шварц