Українська столиця потрапила до рейтингу найзеленіших міст планети, підготованого проектом HUGSI.
Читайте такожУ Росії берег Чорного моря виявився усіяний мертвими скатами та дельфінами (фото)
Згідно з даними рейтингу індексу міських зелених насаджень, частка зелених насаджень в Києві становить 44%, з яких 40% займають дерева та 4% - трава.
Найвищі долі міських зелених насаджень мають міста Шарлотт (штат Північна Кароліна, США), на другому та третьому місцях – Дурбан (Південна Африка) та Вільнюс (Литва).
У рейтингу представлені 155 міст з 60 країн світу. Проект HUGSI аналізує супутникові знімки міст планети з використанням ШІ, аби визначити їх екологічний стан та рівень зелених насаджень.
Більше новин на тему
- У заповіднику "Асканія-Нова" вимерли понад 180 червонокнижних журавлів, поліція почала розслідування
- 2020 рік наблизив світ до глобальної катастрофи – кліматологи ЄС
- Відсьогодні в Україні підняли штрафи за забруднення земель
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram