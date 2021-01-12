Частка зелених насаджень в Києві становить 44%.

Українська столиця потрапила до рейтингу найзеленіших міст планети, підготованого проектом HUGSI.

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Згідно з даними рейтингу індексу міських зелених насаджень, частка зелених насаджень в Києві становить 44%, з яких 40% займають дерева та 4% - трава.

Найвищі долі міських зелених насаджень мають міста Шарлотт (штат Північна Кароліна, США), на другому та третьому місцях – Дурбан (Південна Африка) та Вільнюс (Литва).

У рейтингу представлені 155 міст з 60 країн світу. Проект HUGSI аналізує супутникові знімки міст планети з використанням ШІ, аби визначити їх екологічний стан та рівень зелених насаджень.

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Автор: Дмитро Захаров