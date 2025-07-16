Фахівець розповів, як змінюється поведінка потомства у міру того, як воно зростає.

У серпні-вересні білі лелеки та їхні пташенята почнуть готуватися до відльоту у теплі краї. Однак родини лелек переживуть розставання, оскільки молоді птахи полетять на зимівлю без батьків.

Про це "Телеграфу" сказав доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т. Шевченка, співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

Орнітолог зазначив, що як тільки молоді птахи перестануть повертатися у батьківські гнізда, родина лелек розпадається.

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"Молодняк прибивається до гурту ровесників, з якими проводить час", - пояснив фахівець.

Він розповів, що раніше у вирій полетять молоді лелеки, а старші - через два дні, або навіть тиждень. Подобайло додав, що у теплі краї самець і самиця лелек летять теж окремо, а не як пара, оскільки головну свою функцію - продовження роду, вони виконали.

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Раніше орнітолог пояснив, чому не треба рятувати травмованих лелеченят, які випадають з гнізд. Він зазначив, що час, коли пташенята починають літати є найнебезпечнішим для них і розповів чому.

А 25 травня знаменитий лелека Грицик позбувся одного свого пташеняти. Він відніс його на сусіднє поле і залишив.

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