Ці птахи є дуже рідкісними.

У лісах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника сталася унікальна подія, а саме кільцювання пташенят чорного лелеки. Відомо, що цей вид птахів занесено до Червоної книги. Про це повідомив орнітолог Сергій Домашевський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, пташенята вже мають маленькі металеві кільця, а саме "паспортні документи" у світі птахів.

"Перевірив гніздо лелеки чорного, де позаминулого тижня кільцювали пташенят. Всі лелеченята виглядають чудово, всі модні, мають на кожній лапці по "обручці" на заздрість іншим лелекам свого виду", - зауважив Домашевський.

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Чорний лелека - що відомо

Чорний лелека - це вид птахів з роду Лелека, родини Лелекових, який веде потайний спосіб життя. Розмах крил птаха сягає двох метрів, а гніздо, яке він будує на висоті до 20 метрів, може важити 500 кг.

Зазвичай чорні лелеки харчуються рибою, земноводними, водяними комахами, а інколи й дрібними гризунами.

Порівняно з білим лелекою чорний намагається уникати людей, тому представників цього виду можна зустріти рідко. В Україні він переважно живе на Поліссі або в Карпатах.

Нещодавно повідомлялось, що у Чорнобильському заповіднику знайшли гніздо рідкісного чорного лелеки. У гнізді, яке розташоване на висоті понад три метри, чітко можна було побачити трьох пташенят.

Тоді працівники заповідника зазначали, що коли пташенята підростуть, їх планують закільцювати, що і сталося. За словами фахівців, завдяки цьому вчені зможуть стежити за станом популяції птахів, проводити наукові дослідження та вивчати міграційні процеси.

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