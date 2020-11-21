Вчені знайшли в зразках снігу, зібраних в околицях вершини Евересту, мікрочастинки пластику.

Вчені виявили мікропластик в снігу і талих водах на схилах Евересту аж до майданчика на висоті 8440 метрів.

Середня концентрація склала 30 ± 11 частинок на літр: виявлені частинки складалися з поліестеру, акрилу, нейлону і поліпропілену — полімерів, що входять до складу альпіністського одягу і спорядження. Стаття опублікована в журналі One Earth.

Паралельно зі зростанням туризму в регіоні в останні десятиліття в усьому світі збільшувалося споживання пластику, і незабаром його полімери стали основними матеріалами для альпіністського спорядження. Одне дослідження показало, що під час активної ходьби з одного грама такого одягу може виділятися до 400 частинок мікропластика.

Вчені під керівництвом Імоджін Неппер (Imogen E. Napper) з Університету Плімута організували експедицію на вершину Евересту, щоб перевірити забруднення його схилів мікропластиком. Вони дісталися до майданчика на висоті 8440 метрів, попутно відбираючи зразки снігу і талих вод на різних точках. У кожному зразку було виміряно кількість мікропластика і визначено його склад, але в дослідженні розглядалися тільки частинки більші 30 міліметрів.

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Дослідники виявили частинки мікропластика в кожному зразку снігу в кількості від 3 до 119 частинок на літр, а його середня концентрація склала 30 ± 11 частинок на літр. У снігу була більша різноманітність полімерів, ніж в талих водах струмків - в них фігурували тільки поліестер і акрил. У снігу найбільш поширеним полімером був поліестер (56 відсотків), також часто зустрічалися акрил (31 відсоток), нейлон (дев'ять відсотків) і поліпропілен (п'ять відсотків). Ймовірне джерело попадання всіх ці волокон і фрагментів мікропластика в навколишнє середовище — одяг і спорядження альпіністів.

Еверест або Джомолунгма — найвища вершина на планеті, досягає 8848 метрів над рівнем моря. Вона розташована в Гімалаях. Головна Північна вершина знаходиться на території Китаю, південна частина — на кордоні тибетського району КНР і Непалу.

Проблема з забрудненням мікропластиком

Вчені відзначили, що отримані ними дані по концентраціях мікропластика і його складу в снігах і талих водах Евересту порівнянні з результатами дослідження, проведеного раніше в Австрійських Альпах. Ймовірно, високогірний туризм призводить до формування подібних патернів забруднення навколишнього середовища.

Вершина Евересту - не єдиний віддалений від цивілізації куточок землі, в якому був виявлений мікропластик: раніше його знаходили в глибоководних пробах в околицях Антарктиди, в кишечнику антарктичних безхребетних і малонаселеної частини Піренейського хребта.

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Автор: Олег Давигора