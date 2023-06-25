Ці країни блокують створення трьох великих морських заповідників біля берегів Антарктиди уже кілька років.

Росія і Китай заблокували створення трьох морських заповідників біля берегів Антарктиди. Метою цієї міжнародної ініціативи була протидія змінам клімату і захист океанічних екосистем.

Про це повідомили представники природоохоронних організацій, які брали участь у щорічному засіданні Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики 24 червня в Чилі, пише DW.

"На жаль, ця спеціальна сесія завершилася так само, як і попередні шість щорічних засідань: дві країни заблокували процес створення мережі морських природних територій, що охороняються, у Південному океані, попри згоду 25 інших членів", - сказала директор зі збереження Антарктики та південних частин Тихого, Атлантичного й Індійського океанів проекту Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.

Відео дня

З 2010 року ідею щодо створення нових заповідників просували Австралія та Європейський Союз. У 2017 році масштаби ініціативи були дещо зменшені, аби заручитися більшою підтримкою з боку делегатів. Останній варіант передбачає створення трьох охоронних зон - у східній Антарктиці, у морі Ведделла та біля Антарктичного півострова - загальною площею майже чотири мільйони квадратних кілометрів.

Утім, Китай і Росія блокують створення заповідників уже кілька років, побоюючись особливостей нормативно-правового статусу цих територій у разі реалізації цієї ініціативи, зокрема тих, що стосуються прав на вилов риби в цих водах.

За словами експертів, створення заповідників допомогло забезпечити охорону низки видів тварин, що забезпечують біорізноманіття регіону: від пінгвінів і тюленів до антарктичного криля, яким харчуються багато місцевих риб, птахів і морських ссавців. В умовах глобального потепління, яке спричиняє танення льодовиків, захист природи Антарктики - особливо актуальний, наголошують вчені.

У 2009 і 2016 роках Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики вдалося узгодити створення двох морських заповідників: навколо Південних Оркнейських островів площею 94 тисячі квадратних кілометрів і в районі моря Росса площею два мільйони квадратних кілометрів.

Раніше УНІАН повідомляв, що так званий "льодовик судного дня" в Антарктиді, який отримав таке прізвисько через високий ризик руйнування та загрозу підняття рівня Світового океану, може швидко розтанути в найближчі роки. Льодовик Туейтс, здатний підняти рівень океану на кілька метрів, він розмивається вздовж своєї підводної основи в міру нагрівання планети.

Вас також можуть зацікавити новини: