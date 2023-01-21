За даними Британської антарктичної служби, загальна кількість відомих місць проживання імператорських пінгвінів на континенті досягла 66.

Вчені виявили нову колонію імператорських пінгвінів в Антарктиді з космосу, використовуючи технологію супутникового картографування.

Колонія на мисі Верлегер у Західній Антарктиді, в якій проживає 500 птахів, була ідентифікована за плямами гуано (залишки посліду морських птахів, що розклалися природним чином, - УНІАН) пінгвінів, які контрастують із абсолютно білим снігом і скелями, пише Sky News.

Таким чином, за даними Британської антарктичної служби (BAS), загальна кількість відомих місць розмноження імператорських пінгвінів на узбережжі континенту досягла 66.

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Вчені вивчили знімки з супутника Copernicus Sentinel-2 Європейського космічного агентства. Вони порівняли зображення зі знімками високої роздільної здатності, зробленими MAXAR WorldView3, який вважається найдосконалішим у світі супутником спостереження за Землею.

"Це захоплююче відкриття. Нові супутникові знімки берегової лінії Антарктиди дозволили нам знайти багато нових колоній. Хоча це хороша новина, як і багато з нещодавно виявлених місць, ця колонія невелика і знаходиться в регіоні, що сильно постраждав від нещодавнього зникнення морського льоду", - сказав провідний автор дослідження доктор Пітер Фретвелл.

Дослідники BAS провели останні 15 років у пошуках нових колоній, вивчаючи супутникові знімки пінгвінячого гуано. За словами вчених, половина відомих колоній була виявлена за допомогою супутникових знімків.

Імператорські пінгвіни мають зріст близько 1,2 метра і є найбільшими з 18 видів нелітаючих птахів. Як правило, вони селяться у віддалених і важкодоступних районах, що ускладнює їхнє вивчення.

Для розмноження їм потрібен морський лід, і їх часто можна зустріти в крижаному кліматі, коли температура опускається до -60°C. Зазначається, що цей вид особливо вразливий до втрати морського льоду, який, як очікується, зменшиться через зміну клімату.

Згідно з останніми прогнозами BAS, 80% колоній імператорських пінгвінів будуть майже вимерлими, тобто популяція стане нестійкою до кінця століття.

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