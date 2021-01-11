Раніше в окупованому Сімферополі посилили графік подачі води / Скріншот
В окупованому Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.
Про це повідомив Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.
"Окупований Крим, Аянське водосховище, що постачає водою Сімферополь, пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості во рту", - написав військовослужбовець.
Ситуація з водою в Криму:
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "гіршого сценарію" з водозабезпеченням півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.
- Раніше жителі окупованого Сімферополя ділилися фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.
В окупованому Сімферополі через критичну ситуацію з наповненням водосховищ посилили графік подачі води.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram