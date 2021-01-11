Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя, пересохло.

В окупованому Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.

Про це повідомив Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.

"Окупований Крим, Аянське водосховище, що постачає водою Сімферополь, пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості во рту", - написав військовослужбовець.

Ситуація з водою в Криму:

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Автор: УНІАН