За даними волонтерських організацій, у 2020-му викрадень чотирилапих улюбленців побільшало аж на 250%.

У Великій Британії під час пандемії стрімко зросла кількість крадіжок домашніх тварин.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За даними волонтерських організацій, у 2020-му викрадень чотирилапих улюбленців побільшало аж на 250%. І чимало з цих крадіжок пов'язані з насильством проти господарів. Таку кримінальну активність пов'язують зі зростанням попиту на пухнастиків під час пандемії - злодії викрадають тварин, аби згодом їх продати новим власникам.

Британські закони, нарікають активісти, господарів від крадіжок захищають погано. Кількість справ, які потрапляють до суду, та обвинувальних вироків нині мало.

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Автор: Денис Прядко