Мертві медузи будуть залучені у харчовий ланцюг екосистем та вражати інших мешканців моря.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.), на морському узбережжі, виявили тисячі медуз. За словами науковця, скоріш за все, це сталося через мазут, який витік з російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" що затонули у грудні 2024 року в районі Керченської затоки.

Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв у Facebook, відповідний моніторинг узбережжя в межах нацпарку та певних прилеглих територіях ведеться кілька тижнів й вже зафіксовано чимало забруднених мазутом ділянок. Під час чергових обстежень заповідника виявлено тисячі медуз виду Аурелія вухата (Aurelia aurita). Тільки на піску, на межі з водою, науковці нараховували 2-3 медузи на 1 м пересипу, а загалом вони "вкрили" 2 км узбережжя.

"Тільки на піску, біля води, було майже 5000 дрібних медуз розмірами від 2 до 10 см – середній розмір 5 см. У воді на мілководному шельфі їх більше, але порахувати неможливо... Це перше таке наше спостереження на узбережжі моря взимку", - наголошує науковець.

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Він пояснює: медузи за своєю суттю відповідають параметрам надійних біоіндикаторів, що дозволяє виявляти вплив забруднень, таких як нейротоксичні сполуки, важкі метали, пластик тощо. Аурелія - желеподібна істота, слиз якої містить бактерії, що споживають вуглеводні, в тому числі сиру нафту.

"Крім того, слиз медуз може агрегувати краплі різних нафтопродуктів з товщі води. Є гіпотеза, що велика кількість живих медуз призводить до швидшого та більш повного споживання нафтопродуктів через поживні речовини, які містять азот й фосфор у їх слизу, що підтримує ріст специфічних бактерій", - розповів вчений.

Крім того, медузи - хижаки, що харчуються переважно дрібними планктонними тваринами. Їжу вони захоплюють ротом, через який безперервно видаляються рештки їжі. Імовірно, за словами Русєва, разом з планктоном медузи вживали нанофракції нафтопродуктів. Русєв каже, що під час війни вже фіксували, що Чорне море викидало медузу виду "корнерот. Йдеться, що тоді море дуже страждало забрудненням різної природи, зокрема через підрив греблі Каховської ГЕС, хімічне (нафтове) забруднення від російських суден, в тому числі крейсера "Москва" тощо.

"Але такі явища, на жаль, не були ретельно досліджені. Зараз хвильові процеси перетворили медуз на "біологічний пил", який буде залучений у харчовий ланцюг морських та лиманних екосистем. Ймовірно по ланцюгу "біологічний пил" вражатиме інших гідробіонтів", - констатує Русєв.

Що ще відомо про екологічну ситуацію в регіоні

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Через це стався розлив нафтопродуктів, забруднення були зафіксовані на узбережжях Анапи у Краснодарському краї РФ та Керченського півострова, в Одеській області. В результаті гинуть водоплавні птахи, ссавці тощо.

Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв, відібрані проби відправлені на дослідження в Одесу. Керівник громадської організації "Зелений Лист", хімік, біолог Владислав Балінський розповів, що досліджує зразки. Він уточнив, що через викиди у водному середовищі змінюється кисневий режим, зграї риби, що мігрує, можуть накопичувати токсичні нафтопродукти та в результаті постраждають всі харчові ланцюги – птахи, що харчуються рибою, китоподібні, люди.

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