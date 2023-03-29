Фахівці доглядали кажанів всю зиму, яка була для центру рукокрилих важкою.

У Харкові понад 300 червонокнижних кажанів відпустили на волю після зимівлі в центрі реабілітації.

До біологів вони потрапляли після дзвінків харків’ян, які поверталися до своїх домівок і були спантеличені несподіваними знахідками на балконах та горищах.

Фахівці доглядали кажанів всю зиму, яка була для центру рукокрилих важкою. Обстріли будівлю не зачепили, а от постійні блекаути стали неабияким випробуванням.

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Кажани, знайдені в Україні - подробиці

У Дніпрі рятувальники знайшли та вилучили з балкону квартири 140 кажанів. 21 лютого до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на балконі квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району м. Дніпро, оселились кажани.

Раніше у Дніпрі в історичному музеї серед старожитностей знайшли кажана – руду вечірницю, яка занесена до Червоної книги України.

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