Рятувальники помістили їх до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

У Дніпрі рятувальники знайшли та вилучили з балкону квартири 140 кажанів.

У повідомленні прес-служби ДСНС повідомляється, що 21 лютого до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на балконі квартири, розташованої у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району м. Дніпро, оселились кажани.

Власник квартири заздалегідь викликав до місця будівельну бригаду, яка виконала демонтаж підвісної стелі та гіпсокартонних стін лоджії. По прибуттю за вказаною адресою рятувальники виявили у приміщенні під утеплювачем цілу зграю кажанів.

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Загалом, фахівці відловили 140 кажанів. Їх помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

Знайдені кажани у приміщеннях: деталі

У Дніпрі на балконі квартири оселилася колонія кажанів. Власникам житла довелося просити про допомогу рятувальників.

Раніше в історичному музеї Дніпра серед старожитностей знайшли кажана, якого занесено до Червоної книги України.

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