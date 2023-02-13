Невідомо, яким чином плазун заповз у конструкцію техніки.

У Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з пральної машини живу змію.

Як повідомили в Kyiv Animal Rescue Group, невідомо, яким чином плазун опинився у конструкції пральної машинки. Наразі змії нічого не загрожує.

"На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомим чином опинилася у квартирі", – йдеться в повідомленні.

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На кадрах з місця події видно, що змія опинилися в середині конструкції техніки. Рятувальникам довелося розібрати частину панелей машини, щоб деблокувати плазуна.

Зважаючи на розміри змії, це молода особина. Її долею займатимуться зоологи.

Інциденти зі зміями

Влітку минулого року у Бучі Київської області гігантський пітон "окупував" курник. Спроби зловити непроханого гостя успіху не мали.

Згодом стало відомо, що у місті Шостка Сумської області жінка біля сміттєвих баків виявила велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

А перед цим у Чернівцях на вул. Пилипа Орлика знайшли величезного пітона. Екзотичну змію виявили випадкові перехожі. Плазун був вже мертвим.

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