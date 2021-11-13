Поліцейські з’ясовують можливих власників плазуна і яким чином він опинився на вулиці.

У місті Шостка Сумської області жінка біля сміттєвих баків виявила велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області у Facebook, прибувши на виклик, співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий.

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За словами жінки, першими змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку. Не повіривши їм, жінка пішла і пересвідчилась, а вже потім викликала поліцейських.

Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри. Зараз поліцейські з’ясовують можливих власників плазуна і яким чином він опинився на вулиці.

Нагадаємо, на Рівненщині мотоцикліст сильно пошкодував про зупинку у лісі. Чоловік ненадовго відійшов від свого "залізного коня", а коли повернувся - на нього чекала небезпечна "пасажирка". Змія сховалася у мотоциклі та ледь не вкусила власника транспорту.

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Автор: Дмитро Шварц