На щастя, жодна курка не постраждала.

У Бучі Київської області гігантський пітон "окупував" курник. Спроби зловити непроханого гостя успіху не мали.

Про це повідомляє "Погляд TV".

Велетенську змію випадково побачив власник курника. Здивований чоловік вирішив, що екзотичний плазун мешкав десь поряд та просто втік від господаря.

Він розмістив відео з плазуном у місцевий вайбер-чат. Через деякий час знайшовся власник. Він впізнав свого пітона на кадрах.

На щастя, жодна людина та курка не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, раніше у місті Шостка Сумської області жінка біля сміттєвих баків виявила велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

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