Рятувальники закликали людей не палити траву та сміття, адже це ускладнює роботу ДСНС.

Паління трави та сміття будуть прирівнювати до диверсій.

Про це заявив прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Починаємо помічати все більше пожеж, не пов'язаних з обстрілами, а пов'язаних з початком весняних робіт. Це ускладнює нашу роботу. Хочу звернутись до людей - не паліть траву та сміття, і просіть сусідів це не робити. У воєнний час це прирівнюється до диверсій", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у с. Нові Петрівці Вишгородського району на території сміттєзвалища (загальна площа 7 га) виникла пожежа на площі 2 га. До гасіння залучались 28 осіб та 9 одиниць техніки.

Крім того, у с. Тарасівка Бучанського району на несанкціонованому сміттєзвалищі виникла пожежа окремими осередками на площі до 1 га. До гасіння залучались 5 осіб та 1 одиниця техніки.

У ДСНС закликали громадян не палити траву і сміття.

Рятувальники закликали повідомляти про паліїв і за можливості проводити превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередженнями.

Раніше сьогодні рятувальники вже закликали громадян не спалювати суху траву та сміття.