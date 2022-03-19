Рятувальники закликали повідомляти про паліїв і за можливості проводити превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередженнями.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян не спалювати суху траву та сміття.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Так співпало, що війна на нашу землю прийшла саме у той час, коли громадяни починають господарські роботи та відчайдушно ведуть боротьбу зі сміттям та залишками рослинності. На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких замість ліквідації наслідків воєнних дій і порятунку людей буде вимушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників. Тому пропонуємо громадянам забути про цю варварську практику випалювання усього зайвого разом із зеленим фондом нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Тож у ДСНС закликали не спалювати траву і сміття, повідомляти про паліїв і за можливості проводити превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередженнями.

Вас також можуть зацікавити новини: