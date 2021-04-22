Фазанів привезли на околицю села та випустили в очеретову заплаву річки.

Майже сотню румунських фазанів виростили й випустили на волю в Одеській області.

У селі Зоря любителі природи вирішили у такий спосіб поповнити місцеву фауну новим видом птахів, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожНа Волині у дику природу випустили півсотні фазанів (відео)Румунських фазанів часто називають смарагдовими через зеленуватий колір крил. У цій місцевості таких птахів ще не було, то ж їхні доглядальники сподіваються, що пернаті тут приживуться та почнуть розмножуватися.

Фазанів привезли на околицю села та випустили в очеретову заплаву річки.

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Автор: Ольга Робейко