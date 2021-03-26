У Києві в Голосіївському парку невідомі особи зрізали 17 вікових дубів.
Читайте такожНа Волині у дику природу випустили півсотні фазанів (відео)Про це повідомляють у спільноті Клуб Коренного Киевлянина в Facebook.
Дерева росли біля ботанічного саду Національного університету біоресурсів та природокористування. Невідомі представилися працівниками "Київзеленбуду".
"На руках є документи про те, що вони мають право зрізати сухостій. Хоча жоден дуб не сухий. Інших дерев не ріжуть, хоча в акті написано і про інші дерева. На запитання що за свавілля вони творять, відповідають, що це уже територія не парку, а бот.саду, і мають на це право", - йдеться у повідомленні.
За словами свідків події, невідомі вже вивезли дуби, які росли біля дороги.
В Голосіївському парку, за Сільскогосподарським провулком, біля бот.саду НУБІПа представники Зеленбуду зрізали 17...Опубликовано Клуб Коренного Киевлянина Пятница, 26 марта 2021 г.
У коментарях до аналогічного допису Ірини Косіченко генеральний директор "Київзеленбуду" Олексій Король повідомив, що комунальне об'єднання не має до цього ніякого відношення.
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