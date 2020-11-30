Забруднення у відомому містечку сталося через нелегальне звалище.

У місті Вилкове Кілійського району Одеської області хімікатами забруднена земля на площі 20 тис. кв. метрів.

Про це в соціальних мережах повідомив керівник Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

«Найбільш резонансним випадком (за минулий тиждень - УНІАН) стало забруднення грунту на території легендарної «Української Венеції» - в місті Вилкове Кілійського району Одеської області на земельній ділянці площею 20 тис. кв. метрів виявили забруднення амонієм, нітратами, хлоридами, фосфором і сульфатами», - написав він.

За словами Мальованого, екологія відомого українського містечка постраждала через експлуатацію сміттєзвалища без наявності необхідних документів.

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Інспекція розрахувала збитки і висунула претензію комунальному підприємству «Вилківський міськводоканал» на суму 1 млн 153 тис. грн.

Вилкове: що про нього відомо

Вилкове - місто, розташоване в українській частині дельти Дунаю, на крайньому південному заході України, в Кілійському районі Одеської області. Це останній населений пункт на берегах Дунаю перед його впаданням в Чорне море.

У місті розташований Усть-Дунайський морський торговельний порт. Діє пункт контролю на кордоні з Румунією Вилкове-Переправа.

Місто також відоме під назвою «Українська Венеція» завдяки численним каналам (місцеві жителі називають їх єриками), що прориті уздовж вулиць. Тому човен тут є більш звичним засобом пересування, ніж автомобіль.

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Автор: Лариса Козова