На сьогоднішній день його індекс забруднення становить 123 при нормі 50.

Київ посів 22 місце у світовому антирейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Читайте такожЕксперти назвали основну причину передчасних смертей у ЄвропіПро це свідчать дані інтернет-ресурсу IQAir, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Так, станом на даний час, 21 лютого, індекс забруднення повітря в столиці України становить 123 при нормі 50.

Згідно з рейтингом, найбільш забруднене повітря зараз в місті Лахор (Пакистан), на другій сходинці - Дакка (Бангладеш), на третій - Делі (Індія), на четвертій - Калькутта (Індія), на п'ятій - Кабул (Афганістан).

Що цьому передувало

17 лютого Київ перебував на дев'ятому місці за рівнем забруднення у світі. Тоді його індекс становив 155 при нормі 50.

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Автор: Тамара Отовська