Серед фламінго, що завітали до Одеської області, є італієць.

В національний природний парк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прилетіли понад 1 тис. рожевих фламінго, яких також називають "феніксами".

Як повідомляє адміністрація парку, на заповідній території зараз перебуває неймовірна кількість рідкісних, які приєдналися до величезного "рожевого поселення", яке оселилося на Одещині ще за кілька місяців до цього.

"До нацпарку "Тузлівські лимани" знову прилетіли рожеві гості. І це не ті, що цьогоріч успішно загніздились на наших територіях. Як сповіщає наш науковець, рожевих фламінго прилетіло 1114 особин. Поки це найбільша кількість цих пернатих зафіксована науковцями на території парку", - розповіли в адміністрації.

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Зазначається, що майже всі птахи, що прилетіли, - дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів мають "паспорти" - кільця білого кольору на ногах, але одеським науковцям визначити походження крилатих гостей не вдалось. Один птах був із синім кільцем, встановлено, що він - італієць.

Рожеве диво на Одещині

Нагадаємо, у травні 2023 року в національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) вперше почали гніздування рідкісні рожеві фламінго. Фахівці стало відомо: понад півтисячі феніксів облаштували 160 гнізд - птахам сподобався місцевий пляж на березі лиману і вони розташувалися там. Тоді ж місцеві науковці бачили птахів з пластиковими кольоровими орнітологічними кільцями - три красені отримали "паспорти" в Туреччині, один - у Франції. Кільцювання проводиться з метою вивчення біології птахів: шляхів їх міграцій, розселення, тривалості їх перельотів, віку, виживання, швидкості розмноження тощо.

Згодом науковці розповіли, що у нацпарку вперше народилися майже дві сотні рожевих пташенят.

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