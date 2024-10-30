За його словами, "українське сільське господарство настільки потужне, що воно може загрожувати сільському господарству всього ЄС у його нинішньому вигляді".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що проблем можна очікувати в контактах з Україною, наприклад у сфері сільського господарства в контексті вступу до Євросоюзу.

За його словами, "українське сільське господарство настільки потужне, що воно може загрожувати сільському господарству всього ЄС у його нинішньому вигляді".

Він вважає, що Польща має зробити все, щоб брати участь у процесі ухвалення рішень, які стосуються майбутнього України.

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"Неможливо, щоб будь-які угоди щодо майбутнього України були укладені без України. З погляду історичних процесів принципово, щоб за столом переговорів перебувала Україна. Якщо ми не будемо боротися за те, щоб Україна була за столом переговорів сьогодні, можливо, таке упущення відбудеться і в майбутньому. Ми повинні боротися за те, щоб така практика ніколи більше не повторилася", - запевнив він в ефірі Telewizja Trwam, відповідаючи на запитання про шанси на початок мирного процесу.

Дуда зазначив, що Польща першою прийшла на допомогу Україні, відправивши, зокрема, першу сотню справних танків, готових до негайного використання. Він додав:

"Коли ми вирішили відправити першу сотню танків на допомогу Україні, у військовому відношенні Україні тоді ніхто не допомагав. Ми були першими, хто подолав ці бар'єри. Хто знає, що було б, якби ми не допомогли? Що станеться, якщо росіяни захоплять Київ і встановлять на Україні маріонеткову владу? Яким буде рівень безпеки Польщі?"

Відповідаючи на запитання про новітнє озброєння, закуплене Польщею, президент сказав, що можливості передачі цієї зброї Україні немає.

"Я відразу сказав, що це неможливо. Ми передавали те, що могли, прямо з рук наших солдатів. Це були, наприклад, танки, повністю боєздатні, готові до бою, деякі з них модернізовані та придатні до тривалої служби", - нагадав Дуда.

Блокування польськими фермерами кордону з Україною

9 лютого польські фермери почали блокування кордону з Україною. Спочатку вони заблокували шість пунктів пропуску, але пізніше половину розблокували. Причина - нібито неконтрольований потік українського зерна до Польщі. Через блокування польськими протестувальниками кордону державний бюджет України в березні недоотримав 6,3 млрд грн.

Нещодавно повідомлялося, що польські фермери мають намір відновити страйки і знову заблокувати кордон з Україною. Протести триватимуть до кінця поточного року. За даними Львівської митниці, поки що блокувати будуть тільки один пункт пропуску "Медика".

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