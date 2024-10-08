Зазначається, що протестувальники мають намір заблокувати рух вантажівок.

Польські фермери мають намір відновити страйки і знову заблокувати кордон з Україною. Протести триватимуть до кінця поточного року.

За даними Львівської митниці, поки що блокуватимуть тільки один пункт пропуску "Медика".

"З 8 жовтня до 31 грудня 2024 року планується чергова акція протесту польських фермерів у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика", - ідеться в повідомленні митників у Facebook.

Відео дня

Протести польських фермерів - головні новини

9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною. Спочатку вони блокували шість пунктів пропуску. Пізніше вони три розблокували - "Краковець", "Шегині" та "Устилуг". Причиною такого кроку став нібито неконтрольований потік українського зерна до Польщі.

28 березня стало відомо, що в ПП "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершилося блокування руху вантажівок в обох напрямках. Тоді польська сторона повідомляла, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня.

29 квітня стало відомо, що польські протестувальники розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Зазначається, що такі агресивні дії польських фермерів коштували Україні тільки в березні 6,3 мільярда гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: