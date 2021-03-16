Зараз ціна на зернові й так досить висока для світового ринку, тому хліб може стати "рекордсменом" з подорожчання цьому року.

В Україні хліб продовжить дорожчати до наступного врожаю. Саме хліб може стати "рекордсменом" з подорожчання у 2021-му, ціна може стабілізуватися не раніше липня.

Читайте такожВ Україні подорожчали овочі борщового набору

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на голову Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка.

За його словами, зараз ціна на зернові та так досить висока для світового ринку, тому хліб може стати "рекордсменом" з подорожчання цього року.

"На хліб дуже суттєво впливає підвищення вартості зернових. Ця тенденція збережеться до наступного врожаю. Десь в липні ми з вами побачимо, чи буде цей тренд продовжуватися. Може трапитися так, що продукція, зроблена з пшениці та інших зернових, почне дешевшати. Це можливо, за умови, що буде хороший урожай у світі й пандемія піде на спад. Тоді хліб може впасти в ціні на 10-15% за друге півріччя", – сказав Дорошенко.

Крім того, від вартості зерна залежатиме й ціна на інші крупи. Однак деякі ключові продукти вже скоро можуть подешевшати. Ціна на цукор може впасти, якщо виробники зможуть імпортувати сировину для виробництва тростинного цукру. Також до літа ми можемо очікувати зменшення цін на молочну продукцію.

Що цьому передувало

В Україні у 2021-му всі продукти харчування подорожчають на рівень інфляції.

Однак соняшникова олія, хлібобулочні вироби та цукор зростуть в ціні істотно вище, до 15% від їх вартості на початок року.

В Україні з листопада 2020 року ціни на бензин зросли в середньому на 25,4%, а дизель – 22,7%.

Прогнози експертів щодо цін не надто оптимістичні. У кращому випадку вони стабілізуються на високих позначках, а в гіршому – побачимо продовження подорожчання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН