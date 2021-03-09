Протягом січня-лютого 2021 року Державна фіскальна служба (ДФС) виявила 20 незаконних лікеро-горілчаних виробництв, вилучила 229 тонн незаконно виготовленого спирту та 184 тонни контрафактних лікеро-горілчаних виробів.

Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Крім скруток, є ще й інша комплексна проблема, яка у всіх на слуху - тіньовий ринок алкогольних виробів. Саме алкогольна продукція, яка сьогодні поширюється через Інтернет, є викликом для нас. Це фактично незаконна діяльність осіб, які в Інтернеті продають не просто нелегальну продукцію, а часто небезпечну. Людина, яка купує таку продукцію, теж сприяє її розвитку. І ніхто не знає, якої насправді буде завдано шкоди. Ми вживаємо заходів щодо припинення цієї незаконної діяльності", - зазначив Мельник.

Викриті виробники контрафактного спирту та лікеро-горілчаних виробів понесуть відповідальність за статтею 204 КК України - "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".

"Відповідальність буде кримінальною, за статтею 204 Кримінального кодексу України. Сьогодні ми вже почали затримувати людей у зв'язку з підозрою у скоєнні злочину щодо незаконного виготовлення підакцизної групи товарів. Остаточний вирок буде залежати від ступеня тяжкості", - заявив глава ДФС.

Зазначимо, Вадим Мельник був призначений на посаду голови Державної фіскальної служби в грудні 2020 року.

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Автор: УНІАН