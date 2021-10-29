Регулятор прогнозує, що інфляція в кінці 2021 року складе 9,6%.

Після проходження піку у вересні-жовтні на рівні 11% інфляція почне сповільнюватися і в кінці 2021 року складе 9,6%.

Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті, опублікованому на сайті Національного банку України.

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"Ефекти перенесення нинішнього зміцнення гривні на споживчі ціни та високий урожай розгорнуть інфляційну динаміку в кінці 2021 року. Як наслідок, інфляція сповільниться до 9,6% в грудні 2021 року і повернеться до середньострокової мети Національного банку в 5% в кінці 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що надалі темпи зростання споживчих цін будуть знаходитися близько цільового рівня. Фундаментальний інфляційний тиск також ослабне. Очікується, що базова інфляція в кінці 2021 року знизиться до 7,1%, а у 2022-2023 роках – до 3-4%.

Інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

Ціни на транспорт зросли на 10,8% в першу чергу внаслідок подорожчання палива і масел на 31,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 14,9%, залізничному – 11,3%.

Кабінет міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

21 жовтня 2021 року Національний банк України прогнозував, що інфляція знизиться до однозначного рівня в кінці 2021 року, а за підсумками наступного – досягне мети 5%.

Автор: Богдан Слуцький