За оцінками Центробанку, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього року.

Національний банк України очікує, що інфляція знизиться до однозначного рівня в кінці 2021 року, а за підсумками наступного – досягне мети 5%.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

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Відзначається, що Нацбанк зберігає прогноз інфляції в 2021 році на рівні 9,6%. За оцінками Центробанку, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього року, а надалі інфляційний тренд розгорнеться.

"Інфляція буде сповільнюватися завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння, збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку і високим врожаям сільськогосподарських культур. Зростання споживчих цін також буде стримуватися дією попередніх кроків Національного банку щодо посилення монетарної політики-оптимізації її операційного дизайну, повного згортання антикризових монетарних заходів і підвищення облікової ставки", - йдеться в повідомленні.

У НБУ прогнозують, що під впливом зазначених факторів інфляція сповільниться до 5% в кінці 2022 року і надалі буде перебувати біля мети. Стрімкому зниженню інфляції завадять більш тривале збереження цін на енергоносії на високих рівнях і стійкий споживчий попит. Крім того, враховуючи розтягнуті в часі ефекти цих проінфляційних факторів, уповільнення інфляції до мети 5% зажадає від Національного банку більш жорстких монетарних умов протягом 2022-2023 років, ніж передбачалося в липневому прогнозі регулятора.

Відзначається, що у вересні зростання споживчих цін прискорилося до 11% в річному вимірі. Інфляцію і далі підживлював ряд зовнішніх і внутрішніх факторів. Ціни на світових товарних ринках залишалися на високому рівні, очікувано зберігався і стійкий фундаментальний тиск. Більш високі виробничі витрати бізнесу на оплату праці, сировину та енергію позначилися на динаміці споживчих цін. Інфляційні очікування також залишалися високими.

Разом з тим сприятлива ситуація на валютному ринку гальмувала зростання цін. Зокрема, завдяки цьому базова інфляція перебувала нижче липневої прогнозної траєкторії.

Споживча інфляція в Україні:

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року - склала 10,2%, залишившись на липневому рівні.

Споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

Кабінет міністрів прогнозував уповільнення інфляції до 6,2% на кінець 2022 року.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Катерина Жирій