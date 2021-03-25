Лідером імпорту в Україну є банани, які займають третину всіх поставок фруктів.

Минулого року Україна імпортувала близько 1 мільйона тонн різних фруктів, що є рекордом за всю історію незалежності країни.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

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"Це історичний максимум за обсягами імпорту фруктів, що перевищує аналогічний показник попереднього року на 8% і в 1,5 раза – показник п'ятирічної давності", - йдеться в повідомленні.

Експерти відзначили, що в Україну завозяться переважно фрукти і ягоди, які не можуть вирощуватися в нашій країні через відсутність необхідного клімату.

"Виняток становлять тільки яблука, але їх частка в загальній структурі імпорту незначна - всього 1%", – повідомили в УКАБ.

Безумовний лідер імпорту - банани, які становлять третину всіх поставок фруктів в Україну. Торік в нашу країну завезли понад 320 тис. тонн цих фруктів.

Далі йдуть мандарини (187 тис. тонн, або 19% обсягу імпорту), апельсини (90 тис. тонн, або 9%), лимони (65 тис. тонн, або 7%) і персики (48 тис. тонн, або 5%).

Найбільші темпи зростання демонструють поставки грейпфрутів і хурми, обсяги імпорту яких подвоїлися за останні п'ять років. Зокрема, у 2020 році Україна закупила 40 тис. тонн хурми та 39 тис. тонн грейпфрутів.

Що цьому передувало

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої продукції в країни Євросоюзу на 10,8% – до 6,53 мільярда євро.

У 2020 році Україна збільшила імпорт фруктів на 18% – до 795 мільйонів доларів, переважно за рахунок цитрусових, бананів та інших екзотичних плодів, а головним постачальником екзотичних фруктів в Україну стала Туреччина.

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Автор: Ганна Нагорна