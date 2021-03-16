Частка Туреччини у вартості українського імпорту фруктів склала 28,8%.

У 2020 році Україна збільшила імпорт фруктів на 18% – до 795 мільйонів доларів, в основному внаслідок цитрусових, бананів та інших екзотичних плодів, а головним постачальником екзотичних фруктів в Україну стала Туреччина.

Читайте такожДорозі зерно: хліб стане "рекордсменом" зростання цін в УкраїніПро це йдеться в повідомлення Національного наукового центру"Інститут аграрної економіки".

"Основним постачальником продукції цієї групи в Україну в останні роки залишається Туреччина, з якої минулого року імпортовано понад 269 тисяч тонн фруктів. Минулого року частка Туреччини у вартості вітчизняного імпорту фруктів склала 28,8%", - сказано в повідомленні.

Також значні закупівлі фруктів українські компанії здійснили в Еквадорі (12,9%), Греції (6,2%), Коста-Риці (5,8%), Іспанії (5,4%) та Єгипті (5,0%).

Що найбільше продавали в Україну

Найбільшим попитом серед плодово-ягідної продукції в нашій країні традиційно користуються цитрусові та банани, які у 2020 році становили більшу частину вартості імпорту.

"Якщо в імпорті цитрусових більша частина обсягів стабільно належить Туреччині, то закупівлі бананів Україна здійснює переважно в країнах Латинської Америки, зокрема, в Еквадорі та Коста-Риці, які минулого року забезпечили близько 80% вартісних обсягів поставок", - наголошується в повідомленні.

Що цьому передувало

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої продукції в країни Євросоюзу на 10,8% – до 6,53 мільярда євро.

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Автор: Ганна Нагорна