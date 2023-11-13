Фермери відмовляються від експорту через великі затрати на логістику та розпродують свої обсяги на внутрішньому ринку.

Від початку листопада в Україні знизилась вартість найпопулярніших сортів яблук в середньому на 5-15%.

Про це заявила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович, додавши, що винятком стали лише яблука преміум якості сорту Голден та Гала, які додали в ціні з початку тижня 2-3%, повідомляє РБК-Україна.

Ціна на яблуко "Чорний принц" у перших числах листопада станвила 18 грн/кг, зараз вона становить 16,5грн/кг. Яблуко "Айдаред" продавали по 19 грн, зараз ціна становить 14 грн/кг, яблуко "Ренет Симиренка" коштувало 16,5 грн/кг, зараз його продают по 13,5 грн/кг.

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"Дефіциту вітчизняного яблука точно не буде. Раніше головним споживачем нашого яблука на зовнішньому ринку була Росія, сьогодні великі обсяги продукції, які раніше поглинав ринок країни агресора залишилися на українському ринку, стримуючи зростання цін", - повідомила Попович.

Багато фермерів відмовляються від експорту через великі затрати на логістику та розпродують свої обсяги на внутрішньому ринку.

Що відбувається з цінами на яблука

У вересні 2022 року на українському ринку почав зростати попит на яблука.

В січні 2023 року в Україні почали змінюватися ціни на яблука. За підрахунками аналітиків, тільки протягом січня ціна на якісне яблуко в Україні зросла в середньому на 37%.

У травні 2023 року в Україні стрімко дорожчали яблука. Станом на 23 травня в магазинах Києва вартість яблук стартувала від 40 гривень за кілограм.

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