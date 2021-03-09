За даними Європейської Бізнес Асоціації, в Україні залишається неузгодженим наказ МОЗ, що дозволяє використовувати лікувальні добавки при вирощуванні птахів.

В Україні можуть заборонити продаж курятини вже найближчим часом через бюрократичну неузгодженість.

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Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.

Згідно з повідомленням, 17 лютого Міністерство охорони здоров'я опублікувало наказ, що дозволяє використовувати лікувальні кормові добавки для профілактики хвороб при вирощуванні птахів. Документ був узгоджений з Мінекономіки та Держпродспоживслужбою. Водночас державна регуляторна служба має намір відкликати цей наказ.

"Неузгодження даного нормативного акту призведе до фактично заборони реалізації м'яса птиці як на території України, так і за її межами. Адже продукція харчування, яка заборонена до вживання всередині країни, заборонена і до експорту", - наголошується в повідомленні.

Європейська Бізнес Асоціація вже направила лист до Міністерства охорони здоров'я та Держрегуляторної служби з проханням не допустити заборони використання кормових добавок для відгодівлі птиці в Україні.

"Дані кормові добавки не є шкідливими для людини та використовуються, в тому числі в європейських країнах, проте вони дуже важливі для вирощування птиці та використовуються протягом усього циклу", - йдеться в повідомленні.

В асоціації підкреслюють, що ситуація, що склалася, може також призвести до втрати поголів'я птиці й зростання цін на цей продукт, який є соціальним.

Що цьому передувало

Україна у 2020 році оновила абсолютний рекорд за обсягами експорту курятини - 431 тисяча тонн, тоді як виручка від продажу продукції скоротилася, склавши 555 мільйонів доларів (проти 579 мільйонів доларів у 2019 році).

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Автор: Ганна Нагорна