Станом на травень рейтинг найбільш продаваних моделей у світі у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4, тоді як Ford F-Series опинився на другій позиції. Про це повідомляє Focus2Move.
Хоча традиційні дизельні та бензинові моделі все ще домінують у рейтингу, кількість нових електромобілів неухильно зростає. Водночас такі бренди, як BYD і Tesla, зіткнулися з проблемами. Їх продажі дещо сповільнилися через інфраструктурні проблеми.
Падіння Tesla Model Y продовжується – продажі автомобіля знизилися на 29.6%. Це найгірша динаміка у першій десятці.
ТОП-10 найпопулярніших машин в світі:
- Toyota RAV4 (+0.1%);
- Ford F-Series (+14.1%);
- Toyota Corolla (-14.5%);
- Honda CR-V (+9%);
- Tesla Model Y (-29.6%);
- Hyundai Tucson (-3.6%);
- Chevrolet Silverado (-9.2%);
- Toyota Camry (+9.9%);
- Toyota Hilux (+0.1%);
- Kia Sportage (-0.1%).
Авто, які варті уваги - думка фахівців
Нещодавно відомий механік Пол Лукас назвав найнадійніший у світі вживаний автомобіль. Він радить покупцям звернути увагу на Ford Focus Mk1, називаючи його "вершиною надійності". Ще однією перевагою цієї моделі механік вважає простоту.
Також варто нагадати про новий список найкращих кросоверів 2025 року, адже кросовери традиційно входять в топ найбільш популярних авто (в Україні і не тільки). До списку потрапили такі моделі, як Hyundai Kona, Nissan Rogue, Toyota RAV4 Hybrid та Lincoln Nautilus.