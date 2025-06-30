Toyota RAV4 є компактним повнопривідним автомобілем класу SUV.

Станом на травень рейтинг найбільш продаваних моделей у світі у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4, тоді як Ford F-Series опинився на другій позиції. Про це повідомляє Focus2Move.

Хоча традиційні дизельні та бензинові моделі все ще домінують у рейтингу, кількість нових електромобілів неухильно зростає. Водночас такі бренди, як BYD і Tesla, зіткнулися з проблемами. Їх продажі дещо сповільнилися через інфраструктурні проблеми.

Падіння Tesla Model Y продовжується – продажі автомобіля знизилися на 29.6%. Це найгірша динаміка у першій десятці.

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ТОП-10 найпопулярніших машин в світі:

Toyota RAV4 (+0.1%);

Ford F-Series (+14.1%);

Toyota Corolla (-14.5%);

Honda CR-V (+9%);

Tesla Model Y (-29.6%);

Hyundai Tucson (-3.6%);

Chevrolet Silverado (-9.2%);

Toyota Camry (+9.9%);

Toyota Hilux (+0.1%);

Kia Sportage (-0.1%).

Авто, які варті уваги - думка фахівців

Нещодавно відомий механік Пол Лукас назвав найнадійніший у світі вживаний автомобіль. Він радить покупцям звернути увагу на Ford Focus Mk1, називаючи його "‎вершиною надійності"‎. Ще однією перевагою цієї моделі механік вважає простоту.

Також варто нагадати про новий список найкращих кросоверів 2025 року, адже кросовери традиційно входять в топ найбільш популярних авто (в Україні і не тільки). До списку потрапили такі моделі, як Hyundai Kona, Nissan Rogue, Toyota RAV4 Hybrid та Lincoln Nautilus.

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