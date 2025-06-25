Найбільш популярними в Європейському Союзі у травні виявились гібридні авто (HEV) – на них припало 34% продажів. Про це у своєму новому дослідженні повідомляє Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA).
Продажі бензинових та дизельних машин продемонстрували негативну динаміку, у той час як електромобілі (BEV) показали зростання на 25%. Також суттєво зросли продажі плагін-гібридів (PHEV).
Реєстрації нових автомобілів в ЄС:
- гібриди (HEV) – 315 597 (+16%);
- бензинові – 263 953 (-19%);
- електромобілі (BEV) – 142 776 (+25%);
- плагін-гібриди (PHEV) – 87 301 (+47%);
- дизельні – 85 698 (-28%);
- інші – 31 257 (+34%).
Загалом у травні на ринках Євросоюзу реалізували 926 582 нових авто. Кількість реєстрацій нових легковиків в ЄС зросла на 1,6%, якщо порівнювати з травнем минулого року.
Всього з початку року в країнах ЄС зареєстрували майже 4,6 мільйона нових автівок.
Новини авторинку – що цікавого
Один бренд майже повністю захопив найбільший авторинок Європи. Станом на травень рейтинг найбільш продаваних авто в Німеччині у цьому році очолив світовий бестселер Volkswagen Golf. Друге, третє та четверте місця також посіли автомобілі Volkswagen.
Також повідомлялось, що найбільш популярним автомобілем в США у цьому році став Ford F-Series, який в різних ітераціях виготовляють понад 70 років. Друге місце посів Chevrolet Silverado, тоді як на третьому опинилась Toyota RAV4.