Частка BYD в українських продажах нових легкових авто китайських брендів склала 54% / колаж.УНІАН, фото Reuters, скріншот

За перші два місяці 2025 року українці придбали 1364 нових легковика, ввезених з Китаю. Такі дані наводить портал "‎УкрАвтопром"‎. 

Більшість із них – автомобілі суто китайських брендів. 

Трійка лідерів виглядає так: 

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  1. BYD;
  2. Zeekr;
  3. Chery.

Частка BYD в українських продажах нових легкових авто китайських брендів склала 54%. Zeekr охопив 26%, тоді як на Chery прийшлося 7%. 

Зазначимо також, що BYD демонструє успіхи не тільки на українському ринку. Нещодавно китайський автогігант повідомив про 107 мільярдів доларів доходу за минулий рік. Таким чином, компанія вперше подолала 100-мільярдний рубіж виручки. 

Фахівці попереджають, що BYD може "‎розчавити"‎ компанію Tesla, яка останнім часом стикається із серйозними труднощами. 

Раніше УНІАН писав, що продажі машин Tesla в Європі обвалились приблизно на 50%. Однією з причин цього називали "суперечливі" політичні заяви її голови – Ілона Маска. 

Ринок електромобілів – інші новини 

Відомо, що у лютому український автопарк поповнили 4488 електромобілів. У порівнянні з лютим минулого року попит на електричні авто зріс на 14%.

Серед нових машин лідерами стали BYD Song Plus, Zeekr 7X та Volkswagen ID.4. Якщо казати про вживані електричні авто, то найбільшим попитом користувався компактний кросовер Tesla Model Y

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