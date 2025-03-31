За перші два місяці 2025 року українці придбали 1364 нових легковика, ввезених з Китаю. Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".
Більшість із них – автомобілі суто китайських брендів.
Трійка лідерів виглядає так:
- BYD;
- Zeekr;
- Chery.
Частка BYD в українських продажах нових легкових авто китайських брендів склала 54%. Zeekr охопив 26%, тоді як на Chery прийшлося 7%.
Зазначимо також, що BYD демонструє успіхи не тільки на українському ринку. Нещодавно китайський автогігант повідомив про 107 мільярдів доларів доходу за минулий рік. Таким чином, компанія вперше подолала 100-мільярдний рубіж виручки.
Фахівці попереджають, що BYD може "розчавити" компанію Tesla, яка останнім часом стикається із серйозними труднощами.
Раніше УНІАН писав, що продажі машин Tesla в Європі обвалились приблизно на 50%. Однією з причин цього називали "суперечливі" політичні заяви її голови – Ілона Маска.
Ринок електромобілів – інші новини
Відомо, що у лютому український автопарк поповнили 4488 електромобілів. У порівнянні з лютим минулого року попит на електричні авто зріс на 14%.
Серед нових машин лідерами стали BYD Song Plus, Zeekr 7X та Volkswagen ID.4. Якщо казати про вживані електричні авто, то найбільшим попитом користувався компактний кросовер Tesla Model Y.