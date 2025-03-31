Частка BYD в українських продажах нових легкових машин китайських брендів досягла майже 55%.

За перші два місяці 2025 року українці придбали 1364 нових легковика, ввезених з Китаю. Такі дані наводить портал "‎УкрАвтопром"‎.

Більшість із них – автомобілі суто китайських брендів.

Трійка лідерів виглядає так:

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BYD; Zeekr; Chery.

Частка BYD в українських продажах нових легкових авто китайських брендів склала 54%. Zeekr охопив 26%, тоді як на Chery прийшлося 7%.

Зазначимо також, що BYD демонструє успіхи не тільки на українському ринку. Нещодавно китайський автогігант повідомив про 107 мільярдів доларів доходу за минулий рік. Таким чином, компанія вперше подолала 100-мільярдний рубіж виручки.

Фахівці попереджають, що BYD може "‎розчавити"‎ компанію Tesla, яка останнім часом стикається із серйозними труднощами.

Раніше УНІАН писав, що продажі машин Tesla в Європі обвалились приблизно на 50%. Однією з причин цього називали "суперечливі" політичні заяви її голови – Ілона Маска.

Ринок електромобілів – інші новини

Відомо, що у лютому український автопарк поповнили 4488 електромобілів. У порівнянні з лютим минулого року попит на електричні авто зріс на 14%.

Серед нових машин лідерами стали BYD Song Plus, Zeekr 7X та Volkswagen ID.4. Якщо казати про вживані електричні авто, то найбільшим попитом користувався компактний кросовер Tesla Model Y.

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