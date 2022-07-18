Очікується, що Азербайджан уже зараз збільшить поставки природного газу до ЄС з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписала в Баку меморандум про стратегічне партнерство в енергетичній галузі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.

Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в галузі енергетики містить зобов’язання подвоїти пропускну спроможність Південного газового коридору для постачання щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу до ЄС щорічно до 2027 року.

Очікується, що Азербайджан уже зараз збільшить поставки природного газу до ЄС з 8,1 мільярда кубометрів у 2021 році до очікуваних 12 мільярдів кубометрів у 2022 році.

У Меморандумі вказано, що ЄС і Азербайджан виступають за прискорений перехід на енергію з відновлюваних джерел та боротьбу зі шкідливими викидами в атмосферу.

Раніше була названа причина, чому різко зросла ціна на газ в Європі.

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