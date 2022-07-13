Суттєве зростання ціни на газ почалося в середині червня після того, як російський "Газпром" значно скоротив постачання блакитного палива до європейських країн.

Спотові ціни на газ в Європі досягли майже 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів після суттєвого скорочення російським "Газпромом" постачання газу до європейських країн.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

Так, ціна найближчого (серпневого) ф'ючерсу на хабі TTF досягла 1 950 дол./тис. куб. м, тобто 176 євро за МВт-год. При цьому, на початку червня ціна на блакитне паливо не перевищувала 81 євро, тобто близько 900 доларів за тисячу кубометрів.

Суттєве зростання ціни на газ почалося в середині червня після того, як російський "Газпром" значно скоротив постачання блакитного палива до європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, у червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги постачання газу до країн Євросоюзу.

В середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.

Окрім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

Також повідомлялось, що "Газпром" повністю зупинить подачу газу в Європу газопроводом "Північний потік" з 11 по 21 липня для проведення ремонту.

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