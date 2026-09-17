Уряд просив АЗС не піднімати ціни вище 100 грн/л, але це не працює: скільки коштує пальне

Напруга на ринку пального в Україні зростає.

Кабінет міністрів просив мережі АЗС не підвищувати вартість пального до психологічної позначки в 100 гривень за літр і більше в надії на зміну ситуації на зовнішньому ринку. Мережі преміумсегмента ще тримаються, проте вже напередодні в окремих регіонах з’явилися гуртові пропозиції вище за 100 грн/л, пише enkorr.

Потенційна роздрібна вартість дизпального ще на початку тижня рахувалася вище за 102 грн/л. Великі мережі поки можуть собі дозволити розпродавати дешеві запаси, водночас дрібніші оператори очікують перетину психологічної позначки від флагманів ринку.

За даними консалтингової групи "А-95", станом на 17 вересня середня ціна на бензин за день зросла на 1,07 грн, до 88,32 грн/л, на дизельне пальне – на 32 коп., до 98,24 грн/л, а на скраплений газ – на 16 коп., до 44,6 грн/л.

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Дизельне пальне дещо пригальмувало, водночас бензин зберігає динаміку зростання. Поступово дорожчає й скраплений газ, реагуючи на зростання гуртових цін.

По мережах найвищі ціни на бензин у WOG – 92,9 грн/л (+3 грн), SOCAR – 91,9 грн/л (+2 грн) та ОККО – 91,9 грн/л (+1 грн). Більшість операторів поки тримаються на рівні нижче за 90 грн/л.

По дизелю у заповітну стелю 99,9 грн/л сьогодні вперлись ОККО, "Автотранс" (+2 грн/л за день), а ще з учора UPG. Але всіх випередив Neftek з ціною 99,99 грн/л. Щодо найнижчих цін на дизельне пальне, то у трійці тримаються Rodnik (93,49 грн/л), Brent Oil (95,45 грн/л, +1 грн/л) і "БРСМ-Нафта" (95,54 грн/л, +59 коп./л).

Ціни на пальне в Україні – останні прогнози

Вартість дизельного пального в Європі оновила історичний максимум. Через це ціни на дизель в Україні наблизилися до позначки 100 гривень за літр, а перевищити її можуть уже найближчим часом, вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Засновник групи Prime Дмитро Льоушкін заявляє, що ціна дизельного пального в Україні перевищить 100 грн за літр і наблизиться до позначки в 105 грн. При цьому в подальшому ціна дизеля може сягнути 108 грн за літр.

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