Ціни на бензин і дизель в Україні стрімко зростають: скільки сьогодні коштує пальне

На окремих АЗС ціни на пальне майже досягли позначки в 100 гривень за літр.

В Україні сьогодні, 15 вересня, зросли середні ціни на бензин і дизельне паливо. Найдорожче коштує дизель – понад 97 грн/л, а бензин А-95 преміум досяг позначки понад 90 гривень, свідчать дані порталу "Мінфін".

Середня ціна бензину А-95 преміум зросла на 1,23 грн, або 1,38%, і становить 90,11 грн/л. Бензин А-95 подорожчав на 1,16 грн, або 1,36% – до 86,17 грн/л. Ціна бензину А-92 підвищилася на 1,08 грн, або 1,34%, і тепер становить 81,67 грн/л.

Дизельне паливо за добу подорожчало на 1,12 грн, або 1,16%. Середня ціна літра дизеля досягла 97,06 грн. У свою чергу автомобільний газ зріс у ціні лише на 0,15 грн, або 0,34%, – до 43,66 грн/л.

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Ціни на АЗС

На окремих АЗС, за даними "Мінфіну", ціни вже майже досягли позначки у 100 грн/л. Найдорожчий дизель станом на 15 вересня продають на Azimut – 99,95 грн/л. На ОККО ціна дизпалива становить 99,50 грн/л.

Бензин А-95 преміум найдорожче коштує на SOCAR – 93,90 грн/л. На Neftek ціна становить 90,99 грн/л, на ОККО – 92,90 грн/л, а на KLO – 91,20 грн/л.

Бензин А-95 найдорожче коштує на ОККО – 89,90 грн/л. На Neftek його ціна становить 87,99 грн/л. А-92 найдорожчий на Олас – 85,90 грн/л.

Варто зазначити, що позначку в 100 грн/л преміальне дизпаливо вже подолало. Так, 12 вересня в застосунку SOCAR Diesel Nano Extro продавали за 100 грн/л, повідомляє "НафтоРинок".

Ситуація з пальним в Україні – останні новини

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, попри російські атаки на автозаправні станції в Києві, наразі дефіциту пального у столиці немає.

Водночас депутат Київради Володимир Бондаренко зазначив, що російські війська систематично атакують київські АЗС. У зв’язку з цим розглядається можливість припинення роботи заправок під час повітряних тривог, аби мінімізувати ризик для життя людей.

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