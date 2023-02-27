"Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії.

У понеділок, 27 лютого, у Києві та Київській, Одеській та Дніпропетровській областях електричну енергію не вимикатимуть.

Про це повідомляє прес-служба холдингу ДТЕК у Telegram. Зокрема, на сьогодні, 27 лютого, "Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

"Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

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Стан енергосистеми України

Як відомо, восени російські загарбницькі війська почали завдавати масованих ракетних ударів по енергетичним об'єктам України. Тоді у країні запровадили аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії.

У Кремлі не приховували, що таким чином тиснуть на українців - заявили, що відсутність світла і тепла у домівках - це наслідки того, що влада "не бажає вирішувати проблему".

У січні у ДТЕК розповіли, що з 10 жовтня їхні енергетичні об’єкти зазнали понад 170 обстрілів ракетами та дронами.

Відомо, що внаслідок російських атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна вже втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

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