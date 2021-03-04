Єдиний тариф на газ протягом року, який планує вже найближчим часом запустити уряд України, дозволить уникнути цінових шоків для населення.
Читайте такожРегулятор озвучив річний тариф на газ для населення: скільки будемо платитиПро це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що Міжнародний валютний фонд не проти запуску такої моделі в Україні.
"Не має бути шоків, стресів для населення. Де в Європі населення щомісяця аналізує, який постачальник дає дешевшу ціну на газ, чи вистачить зарплати, щоб заплатити за опалення в зимовий період? Я теж не хочу кожен місяць мати стрес від того, чи буде ціна 12, 15 або 20 гривень, і чи вистачить мені зарплати погасити рахунок за газ",- сказав Шмигаль.
"Тому ми впроваджуємо річний продукт - це абсолютно ринковий продукт. Згідно з форвардними контрактами постачальники газу бачать, яка буде середня ціна протягом року. Це дозволяє згладжувати зимові піки, але, звичайно, найдешевша ціна влітку, коли газ по 2 тисячі гривень, такого не буде. Очевидно, що при річному продукті ціна протягом року буде однаковою - середня ціна... МВФ з цією моделлю погоджується", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що така модель відповідає європейській практиці.
Також він додав, що у людей збережеться можливість повернутися на модель щомісячної зміни ціни.
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