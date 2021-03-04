За словами прем'єра, у людей не має бути шоків та стресів через постійну зміну тарифу на газ.

Єдиний тариф на газ протягом року, який планує вже найближчим часом запустити уряд України, дозволить уникнути цінових шоків для населення.

Читайте такожРегулятор озвучив річний тариф на газ для населення: скільки будемо платитиПро це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що Міжнародний валютний фонд не проти запуску такої моделі в Україні.

"Не має бути шоків, стресів для населення. Де в Європі населення щомісяця аналізує, який постачальник дає дешевшу ціну на газ, чи вистачить зарплати, щоб заплатити за опалення в зимовий період? Я теж не хочу кожен місяць мати стрес від того, чи буде ціна 12, 15 або 20 гривень, і чи вистачить мені зарплати погасити рахунок за газ",- сказав Шмигаль.

"Тому ми впроваджуємо річний продукт - це абсолютно ринковий продукт. Згідно з форвардними контрактами постачальники газу бачать, яка буде середня ціна протягом року. Це дозволяє згладжувати зимові піки, але, звичайно, найдешевша ціна влітку, коли газ по 2 тисячі гривень, такого не буде. Очевидно, що при річному продукті ціна протягом року буде однаковою - середня ціна... МВФ з цією моделлю погоджується", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що така модель відповідає європейській практиці.

Також він додав, що у людей збережеться можливість повернутися на модель щомісячної зміни ціни.

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Автор: Ігор Орел