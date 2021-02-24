Вісім компаній встановили тарифи на газ нижче встановленої урядом граничної ціни в 6,99 грн за куб. м.

Газопостачальні компанії, з урахуванням урядового обмеження ціни газу на рівні 6,99 грн за куб.м, пропонують населенню України в березні купувати газ за ціною від 6,70 до 6,99 грн за кубометр.

Про це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами.

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Найменшу ціну в березні своїм споживачам запропонувала енергетична компанія "мегават Енерго сервісна компанія" - 6,70 грн за куб. м, а також "Агросинтез Трейдинг" - 6,75 грн за куб. м.

Ще кілька компаній встановили на березень ціни нижче граничного тарифу, встановленого Урядом. Зокрема, "ПК "Енергетичні ресурси України" - 6,80 грн за куб. м, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 6,86 грн за куб. м, ДП "Євода трейд" КП Луцькводоканал" - 6,88 грн за куб. м, "Газпромпостач" - 6,9 грн за куб. м, "Волиньелектро збут" - 6,97 грн за куб. м, а також "Закарпаття Енергозбут" – 6,97 грн за куб. м.

Ціни інших постачальників газу, які обслуговують більшу частину населення України, не перевищують затверджену урядом граничну ціну і становлять 6,99 грн за куб. м.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язувати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом повинна прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

18 січня 2021 року Кабмін встановив з лютого граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

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Автор: Бредіхіна Ганна